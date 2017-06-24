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Эдди Хирн: Бой Ковалев - Уорд остановили рано, но с Сергеем было уже покончено

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о втором поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом. 

- Конечно, вы можете говорить, что этот поединок был остановлен преждевременно. Но на мой взгляд, его исход был уже предрешен. 

С Ковалевым было покончено, он просто не знал, что делать и как выжить в ринге. Уорд действительно избил его, что меня по-настоящему удивило.

В то же время, нельзя отрицать, что Андре действительно пробил ниже пояса и Сергей должен был получить определенное время на восстановление. Если рефери не посчитал удар нелегальным, он должен был открыть Ковалеву счет. В противном случае - дать ему время прийти в себя. Но, повторюсь, остановка боя была преждевременной, однако Ковалев при любом раскладе уже не смог бы сопротивляться, - заявил Хирн.

Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

В ноябре 2016 года Уорд победил Ковалева по очкам единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах).


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