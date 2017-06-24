Эдди Хирн: Бой Ковалев - Уорд остановили рано, но с Сергеем было уже покончено
Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о втором поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.
- Конечно, вы можете говорить, что этот поединок был остановлен преждевременно. Но на мой взгляд, его исход был уже предрешен.
С Ковалевым было покончено, он просто не знал, что делать и как выжить в ринге. Уорд действительно избил его, что меня по-настоящему удивило.
В то же время, нельзя отрицать, что Андре действительно пробил ниже пояса и Сергей должен был получить определенное время на восстановление. Если рефери не посчитал удар нелегальным, он должен был открыть Ковалеву счет. В противном случае - дать ему время прийти в себя. Но, повторюсь, остановка боя была преждевременной, однако Ковалев при любом раскладе уже не смог бы сопротивляться, - заявил Хирн.
Hearn: Ward-Kovalev Stopped Too Early - But Kovalev Was Done https://t.co/rjmrQ0XP8Z #boxing pic.twitter.com/ZDPOpHLPQ7— BoxingScene.com (@boxingscene) 23 июня 2017 г.
Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
В ноябре 2016 года Уорд победил Ковалева по очкам единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах).