Эдди Хирн: Бой Ковалев - Уорд остановили рано, но с Сергеем было уже покончено

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о втором поединке между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.

- Конечно, вы можете говорить, что этот поединок был остановлен преждевременно. Но на мой взгляд, его исход был уже предрешен.

С Ковалевым было покончено, он просто не знал, что делать и как выжить в ринге. Уорд действительно избил его, что меня по-настоящему удивило.

В то же время, нельзя отрицать, что Андре действительно пробил ниже пояса и Сергей должен был получить определенное время на восстановление. Если рефери не посчитал удар нелегальным, он должен был открыть Ковалеву счет. В противном случае - дать ему время прийти в себя. Но, повторюсь, остановка боя была преждевременной, однако Ковалев при любом раскладе уже не смог бы сопротивляться, - заявил Хирн.

