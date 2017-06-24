Генменеджер «Чикаго»: Обмен Панарина? Кейн способен прокачать любого игрока

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина в «Коламбус».

- Патрик Кейн находит самые разные пути к успеху, это его невероятная черта. Он способен найти общий язык с самыми разными игроками, и это делает его величайшим хоккеистом. Когда несколько лет назад у нас был огромный успех, он действительно мог прокачать любого, кто играл с ним в одной тройке.

Конечно, у них была грандиозная химия с Артемием, без сомнения. Но мы верим, что Кейн сможет наладить такую же химию с кем-то другим в следующем сезоне.

Не знаю, кто это будет – может, тот, кто был в команде в прошлом году, а может быть - Саад. Вероятно, им окажется молодой хоккеист, который вольется в состав. Я уверен в том, что Патрик продолжит развивать свою игру и останется нашим икс-фактором, - рассказал Боумэн.

Напомним, «Блэкхоукс» обменяли Артемия Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года. В сезоне-2015/16 российский форвард завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка регулярного чемпионата.

Два года назад Саад перешел в «Коламбус» из «Чикаго». В минувшем сезоне на счету Саада 53 (24+29) результативных балла в 82 играх.