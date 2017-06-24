Костин задрафтован «Сент-Луисом», Кэррик не ждет Роналду, а «Зенит» торгутся за игроков «Ромы». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра субботы.

1. Швейцарец Нико Хишиер стал первым номером драфта НХЛ-2017. 18-летний центрфорвард, представляющий Лигу Квебека, был выбран «Нью-Джерси». Как и ожидалось, компанию ему в первой тройке составили канадский нападающий Нолан Патрик («Филадельфия») и финский защитник Миро Хейсканен («Даллас»).

2. Российский нападающий Клим Костин был задрафтован «Сент-Луисом» под общим номером 31. Он оказался единственным представителем нашей страны, которым заинтересовались клубы НХЛ в первом раунде.

3. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде Евгения Медведева закончила школу.

4. Бывший нападающий московского «Динамо» немец Кевин Кураньи пожелал игрокам сборной России удачи в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций против Мексики.

5. По информации британских СМИ, защитник «Ромы» Костас Манолас все же перейдет в «Зенит», и сумма трансфера греческого футболиста будет весьма внушительной.

6. А итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио уверяет, что питерский клуб интересуется также аргентинским хавбеком римлян Леандро Паредесом.

7. Старожил «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик предпочитает не забивать себе голову слухами о возможном возвращении в клуб Криштиану Роналду.

8. Один из ветеранов «золотой» сборной Испании Альваро Арбелоа официально попрощался с большим футболом.

9. Легендарный американский боксер Бернард Хопкинс считает закономерным итог второго поединка между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом.

10. Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн также считает, что Ковалев уже не смог бы оказать сопротивление противнику, даже если бой был бы продолжен.

Событие дня: Сегодня сборная России поборется с Мексикой за выход в полуфинал Кубка конфедераций.

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