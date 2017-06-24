Леонардо Валенсия: Игра сборной Чили заслуживает уважение, мы постоянно атакуем и контролируем мяч

Форвард сборной Чили Леонардо Валенсия высказался об игре команды на Кубке конфедераций в России.

«На сегодняшний день игра команды Чили вызывает уважение. Мы постоянно атакуем и контролируем мяч. Не многие команды на турнире показывают такой же футбол», – приводит ТАСС слова Валенсии.

Напомним, на турнире в России сборная Чили победила в Москве Камерун (2:0) и сыграла в Казани вничью с Германией (1:1).

В заключительном туре 25 июня Чили сыграют с Австралией на стадионе «Спартак» в Москве. Начало матча – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч Чили - Австралия Место и дата 25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

В другом матче в Сочи встретятся Германия и Камерун.