Леонардо Валенсия: Игра сборной Чили заслуживает уважение, мы постоянно атакуем и контролируем мяч
Источник: ТАССКомментарии
Форвард сборной Чили
Леонардо Валенсия высказался об игре команды на Кубке конфедераций в России.
«На сегодняшний день игра команды Чили вызывает уважение. Мы постоянно атакуем и контролируем мяч. Не многие команды на турнире показывают такой же футбол», – приводит ТАСС слова Валенсии.
Напомним, на турнире в России сборная Чили победила в Москве Камерун (2:0) и сыграла в Казани вничью с Германией (1:1).
В заключительном туре 25 июня Чили сыграют с Австралией на стадионе «Спартак» в Москве. Начало матча – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
25 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция
В другом матче в Сочи встретятся Германия и Камерун.
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