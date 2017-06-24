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Клим Костин: Есть ли уверенность, что заиграю в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен

Источник:  ТАССКомментарии

Форвард «Динамо» Клим Костин поделился впечатлениями после драфта НХЛ, во время которого его выбрал «Сент-Луис» под общим 31-м номером.

«Испытываю положительные ощущения, что меня выбрали в первом раунде. Постараюсь сделать все, чтобы помочь команде в следующем сезоне. «Сент-Луис» интересовался мной в течение сезона, поэтому их выбор не стал для меня неожиданностью. О других клубах не думал, мне просто хотелось попасть в НХЛ.

Приятно, что в команде будут российские ребята, надеюсь, они помогут мне обустроиться. Пока ни с кем не общался, может быть, завтра получится поговорить с Тарасенко. Есть ли уверенность, что удастся заиграть в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен», – приводит ТАСС слова Костина.

В минувшем сезоне 18-летний Костин провел восемь матчей за «Динамо» в КХЛ, девять матчей за «Динамо» (Балашиха) в ВХЛ и один матч за ХК МВД в МХЛ.

В январе Костин перенес операцию на плече и восстановился только к маю.

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