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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по переходу Мораты

Источник:  MarcaКомментарии

Форвард «Реала» Альваро Мората сообщил руководству клуба, что хочет покинуть команду, после чего испанцы начали переговоры о переходе 24-летнего нападающего в «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан безуспешно пробовал уговорить Морату передумать. На желание форварда не повлияла и неопределенность с будущим в клубе португальца Криштиану Роналду. Мората твердо намерен получать постоянную игровую практику и считает, что для этого ему нужно перейти в другую команду.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью готов отвести Морате важную роль в следующем сезоне. И уже на следующей неделе испанец может стать игроком манкунианцев.

В минувшем сезоне Мората забил 15 голов в 26 матчах примеры.

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