Мэджик Джонсон: Рассел хорош, но «Лейкерс» нужен лидер на площадке

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик прокомментировал обмен центровогоТимофея Мозгова и разыгрывающего Д'Анджело Расселла в «Бруклин Нетс».

«Я сделаю все, чтобы в команде были те игроки, которые нам нужны. Рассел – классный игрок, он непременно станет участником уровня Матча звезд. Спасибо ему за все, что он для нас сделал, однако в данный момент нам нужен лидер на паркете. Тот самый, который может заставить играть лучше партнеров», - цитирует Джонсона The Score.

Напомним, что за Мозгова и Рассела из «Нетс» в «Лейкерс» отправились центровой Брук Лопес и 27-й пик драфта.