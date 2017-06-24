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Евгения Медведева: Школа – всего один из этапов, который проходят все

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева закончила школу и рассказала о своих эмоциях в интервью «Советскому спорту».

- Вам хоть немного грустно от того, что школьные годы прошли?
- Я просто понимаю, что школа – это один из жизненных этапов, который проходят все. Нужно идти дальше, ведь впереди еще много ступеней, на которые нужно забраться. Я такой человек – одну планочку взяла, значит надо сразу же ставить себе новую цель и к ней стремиться. Буду идти дальше, – сказала Медведева.

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