Евгения Медведева: Школа – всего один из этапов, который проходят все

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева закончила школу и рассказала о своих эмоциях в интервью «Советскому спорту».

- Вам хоть немного грустно от того, что школьные годы прошли?

- Я просто понимаю, что школа – это один из жизненных этапов, который проходят все. Нужно идти дальше, ведь впереди еще много ступеней, на которые нужно забраться. Я такой человек – одну планочку взяла, значит надо сразу же ставить себе новую цель и к ней стремиться. Буду идти дальше, – сказала Медведева.