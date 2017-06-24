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Алексей Ионов: Надеюсь, что «Динамо» пробьется в Лигу чемпионов

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Полузащитник «Динамо» Алексей Ионов поделился своими ожиданиями от нового сезона.

«Я очень благодарен руководителям ЦСКА за приглашение, тренерскому штабу и футболистам за совместную работу. Особенные впечатления – игра в Лиге чемпионов с ее накалом, ажиотажем. Это неоценимый опыт для меня, уровень, к которому надо стремиться. Надеюсь, мы с «Динамо» если не в ближайшем сезоне, так в скором будущем тоже пробьемся в этот еврокубок.

Сейчас идет важный этап подготовки. Как поработаем на сборах, так и в чемпионате стартуем, а от первых туров многое зависит. Так что первая задача – наладить командную игру, отточить взаимодействия. Время еще есть, впереди пять контрольных матчей в Австрии, еще один в Москве. О конкретных местах пока говорить не будем, но понятно, что мы хотим подняться как можно выше. Моя же личная цель – помогать команде добиваться нужного результата. Ну и, конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Каждый футболист мечтает сыграть на чемпионате мира, а уж на домашнем – тем более», - цитирует Ионова «Р-Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне принадлежащий «Динамо» нападающий выступал на правах аренды за ЦСКА, за который сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Бело-голубые по итогам первенства ФНЛ-2016/17 спустя год вернулись в премьер-лигу.

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