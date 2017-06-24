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Ивс продлил контракт с «Анахаймом» на три года

Источник:  ХК «Анахайм Дакс»Комментарии

Форвард «Анахайма» Патрик Ивс подписал новый контракт с клубом. Соглашение 33-летнего канадца с «утками» рассчитано на три года.

Ивс перешел в «Анахайм» по ходу сезона 2016/2017 из «Далласа». В составе команды он провел 20 матчей и набрал 14 (11+3) очков в регулярном чемпионате, а также 4 (2+2) очка в семи матчах плей-офф.

Ивс дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006 в «Оттаве». После этого форвард также играл за «Каролину», «Детройт» и «Нэшвилл».

Минувший сезон стал для него самым результативным в лиге. В 79 матчах за «Даллас» и «Анахайм» он набрал 51 (32+19) очко.

«Я сказал своему агенту, что это место, где я хочу играть. Быть в этой раздевалке – это что-то особенное. И я понял это с первого дня», – прокомментировал Ивс подписание контракта.

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