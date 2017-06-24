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Люк Уолтон: Болл повысит культуру игры «Лейкерс»

Источник:  The ScoreКомментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон рассказал, почему организация выбрала разыгрывающего Лонзо Болла под вторым номером драфта.

«Манера игры Болла может нам здорово помочь. Он великолепно играет в атаке и защите, у нем совершенно нет эгоизма. Я настроен крайне оптимистично, хоть и не хочу смотреть далеко в будущее. Мне еще нравился Джош Джексон, однако Болл играет в быстрый баскетбол, это именно то, что нам нужно. Лонзо поможет «Лейкерс» повысить культуру игры», - приводит слова Уолтона The Score.

В минувшем сезоне Лонзо выступал за команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он проводил на паркете по 35,1 минуты, собирая коллекцию из 14,6 очка, 7,6 передачи, 6,0 подбора, 1,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за игру.

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