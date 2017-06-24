Агент: С приходом Панарина «Коламбус» в любом случае больше приобрел, чем потерял

Агент форварда Артемия Панарина Александр Черных прокомментировал обмен игрока из «Чикаго» в «Коламбус», где российский нападающий будет играть под руководством Джона Тортореллы.

«Не думаю, что к нему, как к приносящему результат, будет какое-то негативное отношение. У нас он проходил жестких тренеров, ему к этому не привыкать, тем более он уже адаптировался к НХЛ. Не думаю, что чем-то его там можно удивить.

«Коламбус» в любом случае приобрел, чем потерял с приходом Панарина. Понятно, что с партнерами в «Чикаго» ему было полегче играть, но в «Коламбусе» тоже есть профессионалы. Тем НХЛ и интересна, что чемпионат там непредсказуем», – приводит ТАСС слова Черных.

Напомним, за два сезона в «Чикаго» Панарин набрал 151 (61+90) очко в 162 матчах.