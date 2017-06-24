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Михаил Лихачев: Кубок конфедераций - праздник для страны

Источник:  ИзвестияКомментарии

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился эмоциями от Кубка конфедераций.

«Мне кажется, это большой праздник футбола для нашей страны. Россия впервые принимает столь знаковый турнир под эгидой ФИФА. Отрадно, что матч-открытие состоялся на новом стадионе, который долго-долго строили и наконец построили.

Безусловно, это огромное событие для всей России и Санкт-Петербурга в частности. Поэтому было очень приятно лично присутствовать на стартовой игре. И ребята из сборной не подвели. Видно, что старались, выкладывались и играли с горящими глазами, за что им большое спасибо», - приводят слова Лихачева «Известия».

Напомним, что 24 июня сборная России сыграет с командой Мексики в третьем матче группового турнира.

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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