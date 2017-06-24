Нимели и Самбу отправились со «Спартаком» на сбор в Австрию

«Спартак» отправился на сбор в Австрию. Главный тренер команды Массимо Каррера взял на сбор 24 игрока.

«Спартак»:

вратари: Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко;

защитники: Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин, Шамсиддин Шанбиев;

полузащитники: Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо;

форварды: Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш, Луис Адриано.

Полузащитник Квинси Промес присоединится к команде в субботу на сборе в Австрии. А игроки сборной России: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположении «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке конфедераций после короткого отпуска.

Отметим, что как и год назад «Спартак» будет готовиться к сезону в Филлахе.