Нимели и Самбу отправились со «Спартаком» на сбор в Австрию
«Спартак» отправился
на сбор в Австрию. Главный тренер команды Массимо Каррера взял на сбор 24
игрока.
«Спартак»:
вратари: Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко;
защитники: Андрей Ещенко, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Константин Щербаков, Денис Кутин, Артем Мамин, Шамсиддин Шанбиев;
полузащитники: Артем Самсонов, Фернандо, Игорь Леонтьев, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо;
форварды: Денис Давыдов, Сильванус Нимели, Идриса Сиди Самбу, Зе Луиш, Луис Адриано.
Полузащитник Квинси Промес присоединится к команде в субботу на сборе в Австрии. А игроки сборной России: защитники Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Георгий Джикия, полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов прибудут в расположении «Спартака» по завершении выступлений национальной сборной в Кубке конфедераций после короткого отпуска.
Отметим, что как и год назад «Спартак» будет готовиться к сезону в Филлахе.