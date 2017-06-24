Генеральный менеджер «Нью-Джерси»: Хишир - отличный выбор на драфте
Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро прокомментировал выбор нападающего Нико Хишира под первым номером драфта НХЛ.
«Это было сложное решение. Последние шесть недель мы видели отличных игроков, узнали их лично. И становится тяжело принимать решение. Но думаю, что выбор Нико - самый логичный для нашего клуба. Это отличный игрок, который имеет хорошие качества и улучшит нашу игру. Я чувствовал, что это лучший вариант для нас», - цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.
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