Массимо Каррера: Наше дерби с Манчини будет особенным

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матчей против «Зенита», который возглавил его соотечественник Роберто Манчини.

– Итальянские специалисты ясно дали понять, на что способны, выиграв чемпионаты в Англии, в Германии. Манчини приехал в Петербург, и от него будут ожидать результата. «Зенит» будет очень тяжелым противником. Наше российские дерби будет особенным: красивым противостоянием команд, которые стремятся завоевать титул вместе с итальянскими тренерами, — приводит слова Карреры La Gazzetta Dello Sport.

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Напомним, Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года, сменив отправленного в отставку Мирчу Луческу. «Спартак» под руководством Массимо Карреры в сезоне-2016/17 впервые за 16 лет стал чемпионом России.

В сезоне-2017/18 команды Манчини и Карреры встретятся 3 августа в Петербурге и 26 ноября в Москве.