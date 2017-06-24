Альфонсо Доннарумма: В семье не обсуждаем решения сына

Альфонсо Доннарумма, отец вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы, выразил надежду, что история с трансфером сына из стана «россонери» скоро закончится.

«Мы очень ждем, когда эта история наконец получит логический конец. В семье никогда не обсуждаем решения сына. Пусть он делает то, что считает нужным», - приводит слова Альфонсо Marca.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма может пересмотреть свое решение об уходе из «Милана».