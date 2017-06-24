Аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет.

За игровую карьеру Месси, которая длится уже 14 лет, нападающий восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза побеждал в Кубке Испании, четыре раз поднимал над головой главный трофей Лиги чемпионов, шесть раз праздновал победу в Суперкубке Испании и по три раза делал «Барселону» лучшей командой в клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА. Со сборной Аргентины Месси выигрывал серебряные медали на чемпионате мира.

Месси принял участие в 701 матче, забил 565 голов и отдал 281 одну результативную передачу, оформил 41 хет-трик.

За свои достижения аргентинец пять раз удостаивался Золотого мяча и четырежды – Золотой бутсы.