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Лионелю Месси исполнилось 30 лет

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси исполнилось 30 лет.

За игровую карьеру Месси, которая длится уже 14 лет, нападающий восемь раз выигрывал чемпионат Испании, четыре раза побеждал в Кубке Испании, четыре раз поднимал над головой главный трофей Лиги чемпионов, шесть раз праздновал победу в Суперкубке Испании и по три раза делал «Барселону» лучшей командой в клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА. Со сборной Аргентины Месси выигрывал серебряные медали на чемпионате мира.

Месси принял участие в 701 матче, забил 565 голов и отдал 281 одну результативную передачу, оформил 41 хет-трик.

За свои достижения аргентинец пять раз удостаивался Золотого мяча и четырежды – Золотой бутсы.

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