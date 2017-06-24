Агент Деулофеу: Херард способен заиграть в «Роме»

Агент Гинес Карвахаль, представляющий интересы нападающего «Эветона» Херарда Делофеу, заявил, что его клиент способен заиграть в серии а.

«Переговоры с «Ромой» все еще идут, пока сложно сказать что-то конкретное. «Рома» - отличный вариант для Деулофеу, он способен заменить в ней того же Салаха, который ушел в «Ливерпуль», - приводит слова Карвахаля Forza Roma.

В прошедшем сезоне Деулофеу провел 17 матчей, в которых забил четыре гола и трижды ассистировал партнерам.