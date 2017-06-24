Нолан Патрик: Здорово будет играть с Проворовым, он будущая звезда НХЛ

Второй номер драфта НХЛ Нолан Патрик, задрафтованный «Филадельфией», поделился впечатлениями после церемонии драфта.

«Это здорово, думаю, что семья будет довольна. Все просто здорово. Здорово будет играть с Иваном Проворовым, это будущая звезда НХЛ», – приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошлом году первым выбором «Филадельфии» стал защитник Иван Проворов.

Проворов и Нолан играли вместе в команде WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс». За три сезона в лиге Патрик набрал 205 (92+113) очков в 163 матчах.

Добавим, что под первым номером «Нью-Джерси» выбрал форварда из Швейцарии Нико Хишира.