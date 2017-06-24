Нолан Патрик: Здорово будет играть с Проворовым, он будущая звезда НХЛ
Источник: NHLКомментарии
Второй номер драфта
НХЛ Нолан Патрик, задрафтованный «Филадельфией», поделился впечатлениями после церемонии
драфта.
«Это здорово, думаю, что семья будет довольна. Все просто здорово. Здорово будет играть с Иваном Проворовым, это будущая звезда НХЛ», – приводит слова Патрика официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошлом году первым выбором «Филадельфии» стал защитник Иван Проворов.
Проворов и Нолан играли вместе в команде WHL (Западная хоккейная лига) «Брэндон Уит Кингс». За три сезона в лиге Патрик набрал 205 (92+113) очков в 163 матчах.
Добавим, что под первым номером «Нью-Джерси» выбрал форварда из Швейцарии Нико Хишира.
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