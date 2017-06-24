Фанат Майкла Джордана сделал татуировку с плачущим Леброном Джеймсом
Источник: RT на русскомКомментарии
Фанат «Чикаго Буллз» и персонально Майкла Джордана Кален Гиллис сделал татуировку с изображением форварда «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса.
«Он постоянно плачет и выпрашивает фолы соперникам. Я не уважаю Леброна. Пусть он уже стал легендой, однако он – самый большой нытик в истории баскетбола. Люди смеются каждый раз, когда видят мою татуировку», - сообщает RT со ссылкой на CNN.
Напомним, в финальной серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» переиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 4-1.
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