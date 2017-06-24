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Канунников может быть дисквалифицирован из-за нарушения условий ухода из «Рубина»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Форвард «Рубина» Максим Канунников может получить дисквалификацию в случае перехода в «Спартак», сообщает «БИЗНЕС Online».

Ранее стало известно о том, что «Спартак» выкупил Канунникова у «Рубина», заплатив клубу сумму отступных, прописанную в контракте игрока.

По данным источника, она составляет шесть миллионов евро. Однако, согласно договору, о своем желании покинуть нынешний клуб Канунников должен был сообщить еще до конца предыдущего сезона, и по существующим правилам его уход сейчас грозит игроку дисквалификацией на срок в один-два месяца. Отметим, что казанский клуб рассчитывает сохранить игрока в составе.

Канунников выступает за «Рубин» с 2014 года и за три сезона забил 19 голов в 91 матче.

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