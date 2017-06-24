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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»: Панарин усилит нас

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал переход в стан своей команды российского нападающего Артемия Панарина.

«Брэндон Саад хороший хоккеист, но нам был очень нужен такой динамичный игрок, как Панарин. Ему нравится забивать голы, и я не буду ему мешать. Я хочу, чтобы он играл в свой хоккей. Год назад мы осознанно приняли решение изменить нашу манеру игры, стали активнее атаковать. Теперь мы хотим выйти на следующий уровень. Нам повезло, что мы смогли получить его», - цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Блэкхоукс» обменяли Артемия Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Чикаго» получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.

25-летний Панарин выступал за «Чикаго» два года. В сезоне-2015/16 российский форвард завоевал «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). В минувшем регулярном чемпионате Панарин провел 82 матча, в которых набрал 74 (31+43) очка регулярного чемпионата. 

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