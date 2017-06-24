Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика- : -Россия
Футбол  Новая Зеландия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Пато помог команде Витселя подняться на пятое место чемпионата Китая

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 14-го тура чемпионата Китая в гостях обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 2:1.

За клуб из Тяньцзиня отличиличь Алешандре Пато и Ли Синцань, у хозяев гол на счету Чжан Юнчжуня.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ляонин Хувин» с 13 баллами остался на одиннадцатом месте.

Гол Тевеза помог его команде обыграть аутсайдера чемпионата Китая

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гол Тевеза помог его команде обыграть аутсайдера чемпионата Китая«Шанхай Шеньхуа» в матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Яньбянь Фуньде» со счетом 2:0.Виллаш-Боаш пожертвует 100 тысяч евро пострадавшим от лесных пожаров в ПортугалииГлавный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш, работавший с 2014 по 2016 годы в «Зените», переведет 100 тысяч евро семьям, которые пострадали от лесных пожаров в Португалии.ВИДЕО ДНЯ: Халк и Оскар приняли участие в массовой драке в матче чемпионата КитаяЭкс-полузащитник «Челси» Оскар и бывший игрок «Зенита» Халк, выступающие ныне за «Шанхай СИПГ», поучаствовали в массовой драке в матче чемпионата Китая с «Гуанчжоу Фули» (1:1).«Цзянсу Сунин» проиграл в первом матче под руководством КапеллоФутболисты «Цзянсу Сунин» уступили на своем поле клубу «Чанчунь Ятай» в матче 13-го тура чемпионата Китая.Команда Витселя проиграла клубу Лавесси«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 13 тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Фочун» со счетом 0:1.Агент Кришито: Если «Зенит» цепляется за игрока - становится трудно что-то изменитьАгент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, объяснил, почему его клиенту будет сложно покинуть петербургский клуб в летнее трансферное окно.Капелло учит китайский: все о назначении экс-наставника российской сборнойКапелло учит китайский: все о назначении экс-наставника российской сборнойИнформацию о том, что Капелло ждут в Китае, «Советский спорт» уже сообщал, причем – что уже привычно нашему читателю – одним из первых.Капелло сегодня возглавит китайский «Цзянсу Сунин»Итальянский специалист Фабио Капелло возглавит китайский футбольный клуб «Цзянсу Сунин», сообщает Corriere dello Sport.Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов китайского клуба.Нобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНобоа – идеальный ход «Зенита». Три факта, с которыми у вас не получится споритьНовые боссы «Зенита» не только запускают патриотические лозунги. Ключевую проблему состава решили максимально быстро.Команда Хусти сыграла вничью и покинула зону вылета чемпионата Китая«Чанчунь Ятай» в матче 12-го тура чемпионата на своем поле сыграл вничью с «Гуйчжоу Чжичэн» со счетом 1:1.Гол Витселя помог его команде обыграть клуб Пелле«Тяньцзинь Цюаньцзняь» в матче 12-го тура чемпионата Китая в гостях обыграл «Шаньдун Лунэн» со счетом 2:1.Дубль Халка принес его команде пятую победу подряд«Шанхай СИПГ» в матче 12-го тура чемпионата Китая обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 4:1.Команда Хусти проиграла клубу Лавесси и Пеллегрини«Чанчунь Ятай» в матче 11-го тура чемпионата Китая проиграл «Хэбэй Чайна Форчун» со счетом 1:2.Команда Витселя одержала победу в Тяньцзиньском дерби«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл «Тяньцзинь Тэда» со счетом 3:0.Халк забил во втором матче подряд, а его команда выиграла с разгромным счетом«Шанхай СИПГ» в матче 11-го тура чемпионата Китая обыграл на своем поле «Бэйцзин Гоянь» со счетом 5:1.Китайские клубы будут выплачивать налог за иностранных футболистовУбыточные китайские клубы будут обязаны выплатить налог за покупку иностранных футболистов, равный сумме трансфера.Витсель считает, что сборная Бельгии может выиграть ЧМ-2018 в РоссииПолузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель - о шансах своей национальной команды на победу в ЧМ-2018, который состоится в России.Аксель Витсель: Буду рад вернуться в Россию, чувствую себя там как домаБывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель будет счастлив вернуться в Россию в составе сборной Бельгии во время чемпионата мира по футболу 2018 года.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу 50 миллионов евро в годКитайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил крупный контракт форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает France Football.
Фигурное катание
Евгения Медведева: Школа – всего один из этапов, который проходят все
Футбол
«Реал» и «Манчестер Юнайтед» начали переговоры по переходу Мораты
Хоккей
Клим Костин: Есть ли уверенность, что заиграю в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен
Футбол
Костин задрафтован «Сент-Луисом», Кэррик не ждет Роналду, а «Зенит» торгутся за игроков «Ромы». Главные новости утра
все новости
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
Алешандре Пато
Алешандре Патовсе новости
Чемпионат Китая
Чемпионат Китая
ФК Тяньцзинь Цюаньцзянь
ФК Тяньцзинь Цюаньцзянь