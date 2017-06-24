Гол Пато помог команде Витселя подняться на пятое место чемпионата Китая
«Тяньцзинь Цюаньцзянь»
в матче 14-го тура чемпионата Китая в гостях обыграл «Ляонин Хувин» со счетом
2:1.
За клуб из Тяньцзиня отличиличь Алешандре Пато и Ли Синцань,
у хозяев гол на счету Чжан Юнчжуня.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ляонин Хувин» с 13 баллами остался на одиннадцатом месте.
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