Гол Пато помог команде Витселя подняться на пятое место чемпионата Китая

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» в матче 14-го тура чемпионата Китая в гостях обыграл «Ляонин Хувин» со счетом 2:1.

За клуб из Тяньцзиня отличиличь Алешандре Пато и Ли Синцань, у хозяев гол на счету Чжан Юнчжуня.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» набрал 22 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Ляонин Хувин» с 13 баллами остался на одиннадцатом месте.

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