Гол Тевеза помог его команде обыграть аутсайдера чемпионата Китая
«Шанхай Шеньхуа» в
матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Яньбянь Фуньде» со счетом 2:0.
Голами отметились Карлос Тевез и Цао Юньдин.
«Шахай Шеньхуа» набрал 16 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Яньбянь Фуньде» с семью баллами занимает последнее 16-е место. От четырнадцатого места, которое дает право остаться в высшем дивизионе на следующий сезон, команду отделяет четыре очка.
Гол Пато помог команде Витселя подняться на пятое место чемпионата Китая
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически