Гол Тевеза помог его команде обыграть аутсайдера чемпионата Китая

Федор Смолов: Китайский клуб предлагал мне космические условия, ни у кого в РФПЛ нет таких зарплат

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, признанный лучшим игроком в России по итогам 2016 года, рассказал о предложениях со стороны других команд.