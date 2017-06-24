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Гол Тевеза помог его команде обыграть аутсайдера чемпионата Китая

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

«Шанхай Шеньхуа» в матче 14-го тура чемпионата Китая обыграл «Яньбянь Фуньде» со счетом 2:0.

Голами отметились Карлос Тевез и Цао Юньдин.

«Шахай Шеньхуа» набрал 16 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Яньбянь Фуньде» с семью баллами занимает последнее 16-е место. От четырнадцатого места, которое дает право остаться в высшем дивизионе на следующий сезон, команду отделяет четыре очка.

Гол Пато помог команде Витселя подняться на пятое место чемпионата Китая

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