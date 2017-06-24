Максим Бузникин: Сборной России нужно наказывать Мексику за ошибки в обороне

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от матча третьего тура Кубка конфедераций, в котором национальная команда России сыграет с Мексикой.

«Сложно сказать, как нам добиться успеха в атаке. Потому что мы играем в три центральных защитника, а по сути - в пять. А мексиканцы сейчас не намного слабее португальцев, и будет тяжело. Тем более что соперник хорошо держит темп и имеет хороших исполнителей. И насколько я знаю, большинство ведущих игроков отдыхали в матче с новозеландцами. Нам надо выдержать высокий темп. А в обороне мексиканцев не все выстроено так грамотно, как у португальцев. Поэтому у нас будут шансы, надо ими воспользоваться. А как будет играть наша сборная, об этом, думаю, лучше расскажет главный тренер Станислав Черчесов.

Я отмечу Головина. Это единственный игрок команды, который, по моему мнению, держит темп. И более-менее по всем параметрам соответствует требованиям современного футбола. И, конечно, надо выделить вратаря Игоря Акинфеева.

Я не тренер и не могу давать советы - можно выйти и с одним форвардом в стартовом составе, и с тремя, и с двумя: вопрос заключается в том, как играть и выполнять задачи и насколько это будет эффективно. У меня такое ощущение, что будет ничья. Это нашей команде по силам. Но хотелось бы, чтобы наши ребята победили и вышли из группы. Но игра будет очень тяжелой - сборная Мексики является очень хорошим соперником», - приводит слова Бузникина «Р-Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Мексикой 24 июня, начало в 18:00 по Москве.