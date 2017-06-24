Анатолий Бышовец: Не сомневаюсь в победе сборной России над Мексикой

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.

Оптимистично оцениваю состояние нашей команды даже после поражения от португальцев, потому что второй тайм оставил хорошее впечатление. Возможности и потенциал нашей команды достаточен для того, чтобы победить мексиканцев; выбор тактики предсказуем, нам нужна игра с акцентом на атаку, которая сочетала бы в себе скорость и агрессивность. Главное - это не количество нападающих, а осмысленность и импровизация в атакующей линии. Если российская команда сумеет подкрепить это мастерством, то у нее будут хорошие шансы на успех.

У меня нет сомнений в победе россиян, поэтому не хочется обсуждать негативный сценарий. Для Черчесова и многих игроков нашей команды это дебютный крупный турнир, важный этап в карьере. Весомым аспектом в игре с мексиканцами будет и то, насколько хорошо сумеют восстановиться россияне после предыдущего матча, и в каком психологическом состоянии они подойдут к игре», - приводит слова Бышовца ТАСС.

Напомним, матч между сборными России и Мексика состоится 24 июня, начало в 18:00 по московскому времени.