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«Оренбург» заключил контракт с бывшим полузащитником «Тосно»

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Бывший полузащитник «Тосно» Григорий Чиркин стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный сайт клуба.

О сроке соглашения не сообщается. Ранее Чиркин расторг контракт с «Тосно», за который выступал с 2015 года.

Напомним, «Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в РФПЛ. «Оренбург» следующий сезон проведет в ФНЛ, куда он вылетел после поражения по пенальти от хабаровского СКА в переходных матчах.

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