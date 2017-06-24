«Оренбург» заключил контракт с бывшим полузащитником «Тосно»
Источник: ФК «Оренбург»Комментарии
Бывший полузащитник «Тосно»
Григорий Чиркин стал игроком «Оренбурга», сообщает официальный сайт клуба.
О сроке соглашения не сообщается. Ранее Чиркин расторг
контракт с «Тосно», за который выступал с 2015 года.
Напомним, «Тосно» в сезоне-2017/18 впервые в своей истории сыграет в РФПЛ. «Оренбург» следующий сезон проведет в ФНЛ, куда он вылетел после поражения по пенальти от хабаровского СКА в переходных матчах.
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