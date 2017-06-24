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Николай Борщевский: Переезд в Ханты-Мансийск для меня - в некотором смысле возвращение домой

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Николай Борщевский, назначенный ассистентом главного тренера «Югры» Игоря Захаркина, рассказал, как состоялся его переход в клуб из Ханты-Мансийска.

- После окончания прошлого сезона позвонил Игорь Владимирович Захаркин. Рассказал, что поступило интересное предложение из «Югры». Поинтересовался моим мнением, - сказал Борщевский.

- Долго думали?
- Нет, приняли предложение быстро. Как уже говорил в СМИ Игорь Владимирович, «Югра» - отличный вызов. Клуб представляет хоккейный, быстро развивающийся регион, в котором подрастает перспективная молодежь. Также важно то, что «Югре» уделяется большое внимание со стороны руководства всего округа. Лично для меня переезд в Ханты-Мансийск - это еще и в некотором смысле возвращение домой. Ведь я родился в Томске, до 15 лет воспитывался в томской ДЮСШ, сибирский характер знаю не понаслышке. Кстати, слышал, что в школе «Югры» работают томские тренеры, мои земляки. Это здорово.

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