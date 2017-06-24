Николай Борщевский: Переезд в Ханты-Мансийск для меня - в некотором смысле возвращение домой

Клим Костин: Есть ли уверенность, что заиграю в НХЛ? Конечно, я всегда в себе уверен

Форвард «Динамо» Клим Костин поделился впечатлениями после драфта НХЛ, во время которого его выбрал «Сент-Луис» под общим 31-м номером.