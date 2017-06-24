Виталий Мутко: Слова Уткина о Гинере – абсолютная глупость

Президент РФС Виталий Мутко – о видеоповторах.

- Как вы относитесь к системе видеоповторов на Кубке конфедераций? И второй вопрос: в новом сезоне РФПЛ она применяться не будет. Известный журналист Василий Уткин считает, что в этом решение есть элемент лоббизма президента ЦСКА Евгений Гинера. Возможно такое?

- Это абсолютная глупость. Думаю, тут вмешалось личностные отношения. Что касается видеоповторов, то пока это эксперимент, который покажет: будет ли выход на новый уровень или нет. РФПЛ тоже может участвовать в этом эксперименте. И мы подвали заявку, не знаю, получим ли право. Я попросил ФИФА, чтобы хотя бы на этих четырех стадиона Кубка конфедераций осталась эта система. Плюс «Краснодар» был готов запустить свою. Но надо понимать, что оборудование принадлежит определенным компаниям, которые планировали его перевезти на другой турнир.

Это ведь не дешевая система. Но, в целом, мы готовы попробовать. Думаю, система требует развития. И в эксперимент будут вноситься некоторые изменения. Не до конца понятно тем, кто на трибунах, почему отменили гол. А эмоции дважды ведь не переживешь – тут есть над чем работать. Или ситуация в игре Россия – Португалия. Была просьба о просмотре момента, но просьбу отклонили. Кто это решает? Мы опять возвращаемся к субъективизму. В волейболе, в теннисе есть регламентированное количество возможных просмотров.