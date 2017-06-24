Евгений Ловчев: У сборной России очень средний уровень

Бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии во втором туре Кубка конфедераций.

«Это определенная психология. У нас не такая классная и не такая выдающаяся команда. И она исходит не от своей силы — вышли и начали атаковать, давить, а от раскладки перед матчем. А она была простая. Если сыграть вничью или выиграть, то ты практически уже выходишь дальше, в полуфинал. Мол, мы сейчас укрепим чего-нибудь, не пропустим, и все будет хорошо. Они будут атаковать, а мы — контратаковать. Но ведь в контратаку тоже надо бежать. И надо пасовать вперед. А мы, как только мячик брали, все его назад, назад. И тогда они выстраивались сзади, и пройти там было бесполезно.

А потом стало 0:1, притом опять из-за ошибки Акинфеева, который пошел на выход и не дошел. И его Роналду перекинул. Во втором тайме еще один такой же момент был. Притом что Игорь несколько раз команду выручал, гол-то, откровенно говоря, его.

А во втором тайме, понятно, надо было отыгрываться. И наши футболисты сразу пошли вперед. И здесь уже была психология другой команды. Минут тридцать мы имели преимущество. Но моментов не было. Ждали - вдруг кто-нибудь ошибется, вдруг мы чего-нибудь там забьем. Поэтому второй тайм был повеселей. Когда же португальцы вновь взяли игру под контроль, минут за 15 до конца, стало видно, что нам вообще крыть нечем. Мы и так знали, что у нас команда довольно-таки средняя», - цитирует Ловчева «Комсомольская правда».

Напомним, матч между сборными России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций состоится 24 июня, начало в 18:00 по московскому времени.