«Амкар» не сыграет запланированный матч с «Астрой»
Источник: ФК «Амкар»Комментарии
«Амкар» сообщил об изменениях в программе предсезонного сбора в Австрии.
«Контрольная игра «Амкара», первоначально запланированная на 28 июня, состоится днем раньше. Организаторы сборов пошли красно-черным навстречу в их просьбе о переносе этого матча. 27-го июня игра пройдет в Штегерсбахе, где амкаровцы готовятся к сезону, в то время, как первоначально планировалось провести их встречу с румынской «Астрой» более чем в ста километрах от тренировочного лагеря нашей команды. Соперник «Амкара» в этом матче определится позднее», - говорится на официальном сайте пермяков.
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