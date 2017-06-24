Маркелл Фульц: «Филадельфия» станет командой уровня плей-офф

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Маркелл Фултц, выбранный под первым номером на драфте-2017, заявил, что команда может выйти в плей-офф уже в следующем сезоне.

«Я на самом деле практически убежден в этом. Дело вовсе не в том, что дескать я так должен говорить. Я действительно уверен, что «Филадельфия» с моей помощью станет командой уровня плей-офф», - приводит слова Фульца ESPN.

Напомним, что в последний раз в своей истории «Сиксерс» выходили в плей-офф в сезоне 2011/2012 и дошли до полуфинала Восточной конференции, где уступили «Бостон Селтикс» со счетом 3-4.

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