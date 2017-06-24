Сын Цвейбы подписал контракт с питерским «Динамо»

Центральный защитник Сандро Цвейба подписал двухлетний контракт с питерским «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

23-летний игрок – сын известного в прошлом футболиста Ахрика Цвейбы.

Воспитанник московского «Локомотива» первую половину минувшего сезона провел в «Крыльях Советов». В 2016 году выступал в составе «Актобе» в чемпионате Казахстана, провел два матча в квалификационном раунде Лиги Европы. В 2014 и 2015 гг. играл в чемпионатах Венгрии и Хорватии за «Уйпешт» и «Осиек» соответственно. Также выступал в составе «СКА-Энергия» в ФНЛ и команду «Русь» во втором дивизионе.