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Генеральный директор «Милана»: Клуб не будет ждать долго ответа от Доннаруммы

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что клуб ждет решения вратаря Джанлуиджи Доннаруммы по своему будущему как можно скорее.

«По ситуации с Доннаруммой пока нет ничего нового, мы ждем ответа. Только это ожидание будет недолгим. Сейчас все наши мысли направлены на то, чтобы с полным составом подойти к предсезонной подготовке», - приводит слова Фасоне Football Italia.

Напомним, ранее сообщалось, что Доннарумма отказался продлевать контракт с «Миланом», однако все еще может передумать о своем решении.

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