Дмитрий Булыкин: Мексика настроена решительно

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.

«Я никогда не пытаюсь опираться на статистику. Хотя, она говорит, что сегодня победит сборная Мексики. Несмотря на это, мы будет болеть и переживать за национальную команду России. Верим, что наши ребята смогут добиться нужного для себя результата. Однако, безусловно, коллективу Черчесова будет очень сложно. Мексика — очень сильная команда, которая достаточно давно не проигрывала. Да и настроен наш соперник на Кубок конфедераций очень решительно», - приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, матч между сборными России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций состоится 24 июня, начало в 18:00 по московскому времени.