Евгений Ловчев: Сборной России нужно много атаковать

Бывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.

«Совет простой - нам при всех делах даже в ничью играть нельзя. Только побеждать. Понятно, что португальцы обыграют Новую Зеландию, это и ежику понятно. У нас три очка, а у мексиканцев четыре очка. Нам надо выигрывать. Тут все обусловлено турнирной таблицей. Нам надо атаковать, только и всего», - приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».

Напомним, матч между сборными России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций состоится 24 июня, начало в 18:00 по московскому времени.