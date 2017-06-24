Виталий Мутко: Нужно перенести атмосферу Кубка конфедераций на чемпионат России
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что атмосферу и уровень организации Кубка конфедераций-2017 нужно перенести на чемпионат России.
«Разнообразный стиль футбола, разные по эмоциям команды. Мне кажется, наши болельщики имеют возможность прикоснуться к футболу в исполнении выдающихся мастеров. Мне очень хочется, чтобы это наследие осталось на стартующий после этого чемпионат России, чтобы мы подхватили организацию турнира и его атмосферу. ФИФА - организация, обладающая высоким стандартом проведения мероприятий и опытом. Картинка со всех стадионов выглядит фантастически. Мы предоставили современные стадионы, все выглядит потрясающе. Атмосфера - тоже. Чилийцы, мексиканцы. Поддаешься их энергетике и эмоциям», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
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