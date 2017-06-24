Защитник «Монако» Фабиньо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает сайт журналиста Sky Sports Джанлуки Ди Марцио. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро (плюс бонусы).

23-летний бразилец выступает за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне Фабиньо забил девять голов и сделал три голевые передачи в 37 матчах лиги 1.

Ранее защитник выступал у себя на родине за «Риу Аве», а также провел один матч за «Реал».

Добавим, что ранее «Монако» продал полузащитника Бернарду Силву в «Манчестер Сити». Сумма трансфера также составила 50 миллионов евро.