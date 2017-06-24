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В Казани нарисовали граффити Руслана Камболова

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На фасаде одного из казанских домой появилось граффити полузащитника сборной России Руслана Камболова.

Отметим, что высота рисунка составляет около десяти метров.

Напомним, ранее уже было нарисовано граффити нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, а мэр Казани пообещал, что в городе появится изображение нападающего Лионеля Месси, если сборная Аргентины попадает на чемпионат мира.

Добавим, что на текущем Кубке конфедераций Камболов пока на поле не появлялся.

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