Виталий Мутко: Одно дело, когда критикует Саша Кержаков, а другое, когда люди, проведшие свою карьеру в пабах

Президент РФС Виталий Мутко объясняет, кто имеет моральное право на критику сборной.

- Несколько дней назад вы говорили, что многие эксперты создают нервозную обстановку вокруг сборной. Какая обстановка сейчас?

- Критиков хватает везде. Но важно, чтобы они не опирались на свое личное отношение к игроку, тренеру при оценке. Нам нужно создать благоприятный фон для команды. Поймите, футболисты – молодые люди, у них есть семьи. Они все это читают о себе. Но одно дело, когда экспертную оценку вносить Саша Кержаков, который забил больше ста мячей. Он имеет на это моральное право. Другое дело, когда критикуют люди, которые провели свою карьеру в пабах. Некоторые просто любят идти против. Мы мониторим всю информацию, читаем это все. Как человек ходит с фотоаппаратом и ищет плохое: где лифт не сработал, дверь плохая или еще что-то. Знаете, как был раньше «Прожектор перестройки», который жег все время. Мы тоже все это видим, стараемся исправлять. Нужна поддержка. Завтра других футболистов у нас не будет. Инопланетяне не прилетят за нас играть. Но есть, например, Головин, который молод и становится одним из лидеров. И другие молодые ребята, - сказал Мутко.