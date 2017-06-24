Виталий Мутко: Инопланетяне не прилетят играть за сборную, других футболистов не будет

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко призвал поддержать сборную России.

«У нас завтра других футболистов не будет! Это наша основная команда! Инопланетяне сюда не прилетят за сборную России играть. (Александр) Головин, например, становится одним из лидеров, ему просто нужна поддержка, да, он может ошибаться. Хочется, чтобы у команды была поддержка.

Надо вокруг сборной за год создать фон поддержки. Футболисты – молодые люди, они все читают, заходят в интернет. Когда дают экспертную оценку люди, которые сами что-то сделали – к примеру, Саша Кержаков, который сто мячей забил, это одно. Он имеет полное моральное право. Но есть люди, которые провели свою карьеру в пабах, а дают свою оценку – и то, и это не так», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, в субботу сборная России проведет в Казани матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой. Начало игры – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча