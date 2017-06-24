Вероятность участия вратаря сборной Чили Браво в матче с Австралией сохраняется

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци сообщил, что участие вратаря Клаудио Браво в матче Кубка конфедераций против команды Австралии возможно, вопрос решится в день игры.

Напомним, голкипер, выступающий за «Манчестер Сити», получил повреждение икроножной мышцы в апреле. Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной Австралии состоится в воскресенье на стадионе «Спартак» в Москве. Браво пока не принимал участия в играх турнира.

«Клаудио получил медицинскую помощь и смог тренироваться 2-3 последних дня. Завтра мы решим, кто будет в воротах», - сказал Пицци.

В матчах против сборных Германии (1:1) и Камеруна (2:0) ворота чилийцев защищал Джонни Эррера.