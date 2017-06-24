Леон Горецка: Германия хочет выиграть группу и получить день отдыха

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка заявил, что его команда намерена выиграть свою группу на Кубке конфедераций.

«Если мы займем первое место в группе, то у нас будет дополнительный день для подготовки. Перелеты всегда влияют на восстановление. Плюс, всегда классно смотреть на море, когда обедаешь. У нас будет нелегкая задача в игре против камерунцев, нам нужно быть максимально сконцентрированными, чтобы добиться результата. Что касается состава команды на предстоящую игру - это вопрос к главному тренеру. Конечно, каждый футболист хочет выходить на поле в матчах за сборную, но невозможно дать сыграть всем ребятам, которые есть у нас в составе», - приводит слова Горецки ТАСС.

Напомним, матч третьего тура Кубка конфедераций между сборными Германии и Камеруна состоится 25 июня в Сочи, на стадионе «Фишт».