Алвес уговаривает Дибалу перейти в «Манчестер Сити»
Источник: Football ItaliaКомментарии
Защитник «Ювентуса»
Дани Алвес договорился о переходе в «Манчестер Сити», а теперь бразилец
уговаривает последовать за ним форварда Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.
Ранее стало известно о том, что «Ювентус» расторгнет контракт с Алвесом по обоюдному согласию.
Теперь Алвес призывает аргентинца Дибалу покинуть «Ювентус», чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Однако форвард пока твердо намерен остаться в Турине.
23-летний Дибала провел за «Ювентус» два сезона и забил 30 голов в 65 матчах серии A.
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