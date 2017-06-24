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Алвес уговаривает Дибалу перейти в «Манчестер Сити»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес договорился о переходе в «Манчестер Сити», а теперь бразилец уговаривает последовать за ним форварда Пауло Дибалу, сообщает Football Italia.

Ранее стало известно о том, что «Ювентус» расторгнет контракт с Алвесом по обоюдному согласию.

Теперь Алвес призывает аргентинца Дибалу покинуть «Ювентус», чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Однако форвард пока твердо намерен остаться в Турине.

23-летний Дибала провел за «Ювентус» два сезона и забил 30 голов в 65 матчах серии A.

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