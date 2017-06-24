Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мексика- : -Россия
Футбол  Новая Зеландия- : -Португалия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

На матче Мексика – Россия ожидается около 37 тысяч болельщиков

Источник:  ТАССКомментарии

ФИФА ожидает около 37 тысяч болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Встреча на «Казань-Арене» начнется сегодня в 18:00 мск.

«Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается», - сказали в пресс-службе ФИФА.

Напомним, мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного.

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч Россия – Мексика?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Слова Уткина о Гинере – абсолютная глупостьВиталий Мутко: Слова Уткина о Гинере – абсолютная глупостьПрезидент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, ответил на главные вопросы.Министр спорта Татарстана: ФИФА надо быть лояльнее в плане цен на билетыМинистр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о посещаемости матчей Кубка конфедераций.Йоахим Лев: Для Кубка конфедераций было бы хорошо, если бы Россия вышла из группыГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев пожелал сборной России выйти в полуфинал Кубка конфедераций.Йоахим Лев: Желаю России успеха в матче с МексикойЙоахим Лев: Желаю России успеха в матче с МексикойНемецкая сборная готовится к быстрому и мощному Камеруну, и ждет Россию в полуфинале.Леон Горецка: Германия хочет выиграть группу и получить день отдыхаПолузащитник сборной Германии Леон Горецка заявил, что его команда намерена выиграть свою группу на Кубке конфедераций.Вероятность участия вратаря сборной Чили Браво в матче с Австралией сохраняетсяГлавный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци сообщил, что участие вратаря Клаудио Браво в матче Кубка конфедераций против команды Австралии возможно, вопрос решится в день игры.Виталий Мутко: Инопланетяне не прилетят играть за сборную, других футболистов не будетВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко призвал поддержать сборную России.Виталий Мутко: Одно дело, когда критикует Саша Кержаков, а другое, когда люди, проведшие свою карьеру в пабахПрезидент РФС Виталий Мутко объясняет, кто имеет моральное право на критику сборной.В Казани нарисовали граффити Руслана КамболоваНа фасаде одного из казанских домой появилось граффити полузащитника сборной России Руслана Камболова.Виталий Мутко: Нужно перенести атмосферу Кубка конфедераций на чемпионат РоссииВице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что атмосферу и уровень организации Кубка конфедераций-2017 нужно перенести на чемпионат России.Евгений Ловчев: Сборной России нужно много атаковатьБывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.Дмитрий Булыкин: Мексика настроена решительноБывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.Евгений Ловчев: У сборной России очень средний уровеньБывший полузащитник сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение сборной России от команды Португалии во втором туре Кубка конфедераций.Виталий Мутко: Слова Уткина о Гинере – абсолютная глупостьПрезидент РФС Виталий Мутко – о видеоповторах.Кубок конфедераций. Мексика – Россия. Текстовая трансляция начнется в 18:00Кубок конфедераций. Мексика – Россия. Текстовая трансляция начнется в 18:00Заключительный матч сборной России на групповом этапе Кубка конфедераций на сайте «Советского спорта».Анатолий Бышовец: Не сомневаюсь в победе сборной России над МексикойБывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча между национальными командами России и Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.Максим Бузникин: Сборной России нужно наказывать Мексику за ошибки в оборонеБывший нападающий сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от матча третьего тура Кубка конфедераций, в котором национальная команда России сыграет с Мексикой.Монстры в атаке. С какой Мексикой сыграет сборная РоссииМонстры в атаке. С какой Мексикой сыграет сборная РоссииСборной России предстоит обыграть самую атакующую команду группы.Букмекеры считают сборную Мексики фаворитом матча с РоссиейБукмекерские конторы выставили котировки за встречу группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России.Михаил Лихачев: Глушаков – один из лидеров сборнойГлавный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился мнением о полузащитнике Денисе Глушакове и сказал, что не собирается звать его в свой вид спорта.
Футбол
Виталий Мутко: Нужно перенести атмосферу Кубка конфедераций на чемпионат России
Футбол
Виталий Мутко: Слова Уткина о Гинере – абсолютная глупость
MMA
Букмекеры отдают Емельяненко предпочтение перед Митрионом
Футбол
Букмекеры считают сборную Мексики фаворитом матча с Россией
все новости
Мексика
Мексикакалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости