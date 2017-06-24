На матче Мексика – Россия ожидается около 37 тысяч болельщиков
Источник: ТАССКомментарии
ФИФА ожидает около 37 тысяч болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.
Встреча на «Казань-Арене» начнется сегодня в 18:00 мск.
«Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается», - сказали в пресс-службе ФИФА.
Напомним, мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного.
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция
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