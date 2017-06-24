На матче Мексика – Россия ожидается около 37 тысяч болельщиков

ФИФА ожидает около 37 тысяч болельщиков на матче группового этапа Кубка конфедераций между сборными Мексики и России, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Встреча на «Казань-Арене» начнется сегодня в 18:00 мск.

«Ожидается, что матч между сборными Мексики и России посетит около 37 тысяч болельщиков. Обращаем ваше внимание, что данная цифра не окончательная и может измениться, так как продажа билетов на игру продолжается», - сказали в пресс-службе ФИФА.

Напомним, мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав в двух матчах четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного.