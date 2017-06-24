Генменеджер «Коламбуса»: Свяжемся с Панариным, как только заработает его телефон

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен рассказал о том, что еще не поговорил с Артемием Панариным после его обмена из «Чикаго».

- Он в России, на рыбалке где-то в глубинке. Мы нашли его агента в гостинице, поговорили с ним. Насколько я понимаю, Панарин уже возвращается, и мы свяжемся с ним, как только заработает его телефон, - цитирует Кекалайнена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в пятницу, 23 июня, «Чикаго» обменял Панарина, Тайлера Мотта, а также выбор в шестом раунде драфта 2017 года в «Блю Джекетс». Взамен «Блэкхоукс» получили форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта 2018 года.