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«Локомотив» ищет российского защитника, которого одобрит Семин

Сергей Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

По информации «Советского спорта», «Локомотив» ведёт активные поиски российского защитника.

Приоритетным вариантом для «Локомотива» в нынешнюю трансферную кампанию является приобретение российского защитника. Однако в настоящее время приостановлены переговоры с целым рядом известных футболистов из-за возражения главного тренера Юрия Семина. В этом списке - Андрей Семенов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Роман Нойштедтер, а также принадлежащий «Локо» Роман Шишкин, которого Семин также не видит в составе команды.

Напомним, «Локомотив» испытывает недостаток защитников из-за отсутствия Ведрана Чорлуки и Виталия Денисова, которые восстанавливаются после операций.

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