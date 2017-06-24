Нолан Патрик: Не то, чтобы я был бешенстве от того, что не еду в Нью-Джерси

Второй номер драфта НХЛ Нолан Патрик, задрафтованный «Филадельфией», поделился впечатлениями после церемонии драфта.

- Мне кажется, что Нико и я совершенно разные игроки. Он более динамичен в атаке, а я более одарен в плане оборонительных действий. Так как мы очень разные, они захотели выбрать его. Не то, чтобы я был бешенстве от того, что не еду в Нью-Джерси. Они не захотели меня, но для меня это не играет большого значения.

Я просто надеялся стать вторым. Наверное это. Я не сидел в замешательстве от того, что он ушел первым. Я был очень рад за него, он отличный парень. Я вполне доволен тем, как все прошло, - цитирует Патрика официальный сайт НХЛ.

Добавим, что под первым номером «Нью-Джерси» выбрал форварда из Швейцарии Нико Хишира.