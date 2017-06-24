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Виталий Мутко: Самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить из «Ростова»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава РФС Виталий Мутко поделился мнением о массовом  уходе футболистов из «Ростова».

«Мы всячески будем оказывать содействие клубу, который произвел фурор. Но меня самого удивляет, как могут девять человек брать и уходить. Но это вопрос к менеджменту, как подписываются контракты. Сейчас «Ростов» назначил серьезного специалиста (Леонида Кучука - Прим.ред.). Надеюсь, что клубу будет обеспечена хорошая материальная ситуация», - сказал Мутко .

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